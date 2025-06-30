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30.06.2025  08:32   Рита Парфенова

Ворог здійснив 12 атак на Харківщині: бойові дії тривають біля Вовчанська та Купʼянська

На Південно-Слобожанському напрямку 28 червня російські війська сім разів атакували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Ще п’ять штурмів відбулися на Купʼянському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив сім атак на позиції українських військових у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Купʼянському напрямку протягом доби зафіксовано п’ять ворожих штурмів. Українські захисники відбили атаки в районах Петропавлівки, Купʼянська та Піщаного.

генштаб зсу мапа

Крім того, противник завдав авіаційних ударів по кількох населених пунктах області. Під обстріли потрапили Синельникове, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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