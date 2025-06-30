30.06.2025 08:32 Рита Парфенова

Ворог здійснив 12 атак на Харківщині: бойові дії тривають біля Вовчанська та Купʼянська

На Південно-Слобожанському напрямку 28 червня російські війська сім разів атакували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Ще п’ять штурмів відбулися на Купʼянському напрямку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив сім атак на позиції українських військових у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Купʼянському напрямку протягом доби зафіксовано п’ять ворожих штурмів. Українські захисники відбили атаки в районах Петропавлівки, Купʼянська та Піщаного.

Крім того, противник завдав авіаційних ударів по кількох населених пунктах області. Під обстріли потрапили Синельникове, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівка.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.