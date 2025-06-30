30.06.2025 08:19 Рита Парфенова

У Харкові на присадибній ділянці виявили ворожий дрон «Молнія-2»

На території приватного домоволодіння Харкова було знайдено російський безпілотник типу «Молнія-2», який не здетонував.

У неділю, 29 червня, в одному з приватних секторів Харкова було виявлено ворожий безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За попередніми даними, власник домоволодіння знайшов на своїй присадибній ділянці нерозірваний російський БпЛА типу «Молнія-2». На місце прибули вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно знешкодили небезпечну знахідку.

У результаті події пошкоджень та постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія».