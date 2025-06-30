    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові на присадибній ділянці виявили ворожий дрон «Молнія-2»
30.06.2025  08:19   Рита Парфенова

У Харкові на присадибній ділянці виявили ворожий дрон «Молнія-2»

На території приватного домоволодіння Харкова було знайдено російський безпілотник типу «Молнія-2», який не здетонував.

У Харкові на городі знайшли ворожий дрон «Молнія-2»

У неділю, 29 червня, в одному з приватних секторів Харкова було виявлено ворожий безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. 

За попередніми даними, власник домоволодіння знайшов на своїй присадибній ділянці нерозірваний російський БпЛА типу «Молнія-2». На місце прибули вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно знешкодили небезпечну знахідку.

У результаті події пошкоджень та постраждалих немає.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія».

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Надзвичайні події Російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківщини: двоє загиблих, восьмеро поранених 30.06 Надзвичайні події Рятувальники гасили пожежі у передмісті від атаки дронів, яка розбудила весь Харків (фото) 29.06 Надзвичайні події Росія завдала авіаудару по Вільхуватці та обстріляла Купʼянськ: одна людина загинула, одна поранена
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 