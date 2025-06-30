У передмісті Харкова проводять підривні роботи – можливі звуки вибухів

30 червня неподалік населеного пункту Камʼяна Яруга Чугуївського району тривають роботи з розмінування.
У Харківській області тривають заходи з розмінування територій, забруднених внаслідок бойових дій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
Сьогодні, 30 червня, фахівці піротехнічних служб працюють поблизу села Камʼяна Яруга Чугуївського району. Упродовж часу з 09:30 до 14:00 заплановані підривні роботи.
Місцевих жителів попереджають про можливі звуки вибухів. Йдеться про контрольоване знешкодження вибухонебезпечних предметів, виявлених на території.
Рятувальники просять громадян зберігати спокій та не наближатися до районів проведення робіт.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин війська рф здійснили масовані обстріли Харківської області, внаслідок яких постраждали шість населених пунктів.
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