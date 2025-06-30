Харківські патрульні за вихідні виявили 59 нетверезих водіїв

Протягом вихідних харківські патрульні поліцейські опрацювали майже 600 викликів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж минулих вихідних патрульна поліція Харкова опрацювала опрацьовано 598 викликів громадян.
У ході роботи патрульні виявили 59 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Також затримано 7 осіб, які, ймовірно, мали при собі наркотичні речовини.
Загалом задокументовано 455 адміністративних правопорушень, з яких 433 стосуються порушень правил дорожнього руху.
Правоохоронці закликають громадян бути уважними, дотримуватись законодавства та у разі виявлення порушень повідомляти за номером 102.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що водіїв BMW, Volkswagen та Audi притягнули до відповідальності за грубі порушення ПДР на вулицях Харкова.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.
У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
влажность:
давление:
ветер: