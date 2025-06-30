30.06.2025 10:23 Рита Парфенова

Харківські патрульні за вихідні виявили 59 нетверезих водіїв

Протягом вихідних харківські патрульні поліцейські опрацювали майже 600 викликів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж минулих вихідних патрульна поліція Харкова опрацювала опрацьовано 598 викликів громадян.

У ході роботи патрульні виявили 59 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Також затримано 7 осіб, які, ймовірно, мали при собі наркотичні речовини.

Загалом задокументовано 455 адміністративних правопорушень, з яких 433 стосуються порушень правил дорожнього руху.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними, дотримуватись законодавства та у разі виявлення порушень повідомляти за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водіїв BMW, Volkswagen та Audi притягнули до відповідальності за грубі порушення ПДР на вулицях Харкова.