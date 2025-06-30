    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні за вихідні виявили 59 нетверезих водіїв
30.06.2025  10:23   Рита Парфенова

Харківські патрульні за вихідні виявили 59 нетверезих водіїв

Протягом вихідних харківські патрульні поліцейські опрацювали майже 600 викликів.

патрульні

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж минулих вихідних патрульна поліція Харкова опрацювала опрацьовано 598 викликів громадян.

У ході роботи патрульні виявили 59 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Також затримано 7 осіб, які, ймовірно, мали при собі наркотичні речовини.

Загалом задокументовано 455 адміністративних правопорушень, з яких 433 стосуються порушень правил дорожнього руху.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними, дотримуватись законодавства та у разі виявлення порушень повідомляти за номером 102.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що водіїв BMW, Volkswagen та Audi притягнули до відповідальності за грубі порушення ПДР на вулицях Харкова.

Тэги:  патрульні, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Надзвичайні події На Харківщині патрульні допомогли водію у дорозі (фото) 24.02 Надзвичайні події Як минули вихідні для харківських патрульних: статистика порушень 17.02 Надзвичайні події Вихідні на службі: як патрульні забезпечували порядок у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 