09.07.2025 15:22 Рита Парфенова

Двоє чоловіків викрали човен на Харківщині: їм загрожує до 10 років ув’язнення

У Старому Салтові місцеві мешканці під час відпочинку викрали пришвартований човен. Зловмисників затримали, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області двоє чоловіків викрали металевий човен, завдавши його власнику збитків на понад 18 тисяч гривень. Інцидент стався на березі водосховища.

За даними поліції, місцеві жителі 1983 та 1990 років народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітили пришвартований до берега човен. Вони відв’язали його, взяли на буксир, запустили двигун і відпливли. Власник помітив дії зловмисників і намагався зупинити їх криками, однак ті втекли.

Працівники поліції оперативно встановили місцезнаходження та затримали обох чоловіків згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав затриманим запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

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