У Харкові затримали чоловіка, який викрав мотоцикл з парковки торговельного центру

30-річний раніше судимий харків’янин викрав мотоцикл «Musstang MT125-8», з’єднав дроти запалювання та поїхав. Його затримали поліцейські, транспортний засіб вилучено.
Інцидент стався на парковці торговельно-розважального центру у Салтівському районі Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Власник мотоцикла «Musstang MT125-8» залишив транспортний засіб на майданчику, але після повернення виявив його зникнення. Самостійні пошуки не дали результату, тож чоловік звернувся до поліції.
Співробітники Харківського районного управління поліції № 2 оперативно встановили особу ймовірного викрадача. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за майнові злочини. Чоловік викотив мотоцикл з парковки, з’єднав дроти запалювання й поїхав.
Зловмисника затримали, мотоцикл вилучили. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Затримання проведено у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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