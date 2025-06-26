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26.06.2025  17:23   Рита Парфенова

З полону повертаються українські військові: пройшов новий етап обміну

Стартував черговий етап обміну полоненими — додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, більшість з яких перебували в полоні з 2022 року.

Новий обмін полоненими: додому повертаються військові, захоплені у 2022 році

Україна проводить черговий етап обміну полоненими. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ.

Сьогодні додому повертаються військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Як зазначив глава держави, більшість з них були захоплені ще у 2022 році.

Президент наголосив, що Україна продовжує системну роботу для повернення всіх своїх громадян, які перебувають у полоні. Перевіряється кожне прізвище, кожна заявка. Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу обміну та допомагає повернути військових додому.

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Тэги:  обмін полоненими
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