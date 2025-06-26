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26.06.2025  17:42   Мирон Зелений

У Харкові відкрилася виставка «Земля козаків» (фото)

26 червня у вестибюлі ХДНБ ім. В. Г. Короленка відкрилася виставка «Terra Cosaccorum» (з лат. «Земля козаків»).

Харків, виставка

Головний експонат виставки — креативно оформлена мапа Йоганна-Баптиста Гоманна (поч. XVIII cт.), на якій «Terra Cosaccorum» позначена як перша в Європі козацька республіка.
 
«Ми хочемо мовою мистецтва, спрямованого до сердець людей, розповісти про справжню історію України козацької, яка має шляхетне коріння та унікальні ментальні та духовні традиції. Серед головних наших завдань — розвіяння ворожих пропагандистських уявлень про козаків як войовниче зібрання малоосвічених людей, які займалися виключно військовими справами, не розбудовуючи державу», — розповідають організатори виставки. 
 
До експозиції виставки увійшли роботи відомих худжників, дитячі малюнки та відеоарт.

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Тэги:  харків, виставка
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