26.06.2025 17:57 Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова з послом Албанії

Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з надзвичайним і повноважним послом Албанії Філо Херналом щодо відбудови інфраструктури міста та подальшої співпраці.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся в Києві з послом Албанії в Україні Філо Херналом. Вони обговорили поточний стан міста та можливості спільних проєктів відновлення.

Ігор Терехов зазначив, що попри загрозу обстрілів влада продовжує реконструювати житлові будинки, цивільні об’єкти й критичну інфраструктуру.

«Сьогодні ми живемо під загрозою обстрілів: вони то затихають, то поновлюються. Але ми не зупиняємо відбудову міста - реконструюємо будинки, цивільні об’єкти, критичну інфраструктуру», – сказав мер.

Посол Хернал висловив солідарність із харків’янами та підкреслив, що уряд Албанії з перших днів війни надає Україні підтримку.

«Сьогодні я побачив руйнування, яких завдала ворожа агресія не лише Харкову. Відкриття Посольства Албанії в Україні - саме зараз, у цей непростий період - наш чіткий сигнал світові, що ми з Україною до кінця», – сказав Хернал.

Він також наголосив, що Албанія підтримала рішення країн НАТО про створення трибуналу за злочини рф. « Це наша принципова позиція: справедливість має перемогти», - підкреслив посол.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що делегація Харківської міської ради взяла участь у щорічній конференції міст-членів Мережі креативних міст ЮНЕСКО, яка відбулася в місті Анг'ян-ле-Бен (Франція).