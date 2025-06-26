У Харкові ліквідують наслідки буревію: виконано понад 50 заявок на прибирання повалених дерев (фото)

Після нічної негоди фахівці «Харківзеленбуду» та «Харківблагоустрою» розпиляли та вивезли повалені дерева і гілки. На прибудинкових територіях зафіксували щонайменше 15 пошкоджених дерев і понад 30 зламаних гілок.
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків буревію, який пройшов кілька годин тому. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Спеціалісти СКП «Харківзеленбуд» уже опрацювали понад 50 заявок на прибирання повалених дерев та зламаних гілок.
Працівники КП «Харківблагоустрій» додатково розпилюють пошкоджені гілки і вивозять їх із тротуарів, доріг та дворів. За попередніми даними, на прибудинкових територіях зафіксовано не менше ніж 15 пошкоджених дерев і понад 30 зламаних гілок.
Місцева влада звертається до містян із проханням бути обережними — не затримуватися під розтрощеними деревами та повідомляти про нові випадки пошкоджень на «гарячу лінію» комунальних служб.
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