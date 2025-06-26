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26.06.2025  18:20   Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки буревію: виконано понад 50 заявок на прибирання повалених дерев (фото)

Після нічної негоди фахівці «Харківзеленбуду» та «Харківблагоустрою» розпиляли та вивезли повалені дерева і гілки. На прибудинкових територіях зафіксували щонайменше 15 пошкоджених дерев і понад 30 зламаних гілок.

У Харкові прибирають повалені дерева після буревію

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків буревію, який пройшов кілька годин тому. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Харкові прибирають повалені дерева після буревію У Харкові прибирають повалені дерева після буревію

Спеціалісти СКП «Харківзеленбуд» уже опрацювали понад 50 заявок на прибирання повалених дерев та зламаних гілок.

У Харкові прибирають повалені дерева після буревію

Працівники КП «Харківблагоустрій» додатково розпилюють пошкоджені гілки і вивозять їх із тротуарів, доріг та дворів. За попередніми даними, на прибудинкових територіях зафіксовано не менше ніж 15 пошкоджених дерев і понад 30 зламаних гілок.

У Харкові прибирають повалені дерева після буревію У Харкові прибирають повалені дерева після буревію

Місцева влада звертається до містян із проханням бути обережними — не затримуватися під розтрощеними деревами та повідомляти про нові випадки пошкоджень на «гарячу лінію» комунальних служб.

У Харкові прибирають повалені дерева після буревію У Харкові прибирають повалені дерева після буревію

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року комунальники виконали 160 ремонтно-профілактичних робіт на водоводах Індустріального району

Тэги:  благоустрій, негода, харків
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