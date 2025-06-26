26.06.2025 12:05 Віталій Хіневич

З початку року комунальники виконали 160 ремонтно-профілактичних робіт на водоводах Індустріального району

Напередодні ремонтники провели великий обсяг різнопланових заходів, які не лише забезпечують стабільне водопостачання харків'ян, а й лишають після відновлення трубопроводів доглянуті території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«На проспекті Героїв Харкова зафінішували комплексні роботи, під час яких оновили 200-метрову ділянку водоводу діаметром 400 мм. На час проведення заміни водопровідної гілки водопостачання не припинялося», — повідомив Максим Товкач, провідний інженер районної служби зовнішніх водопровідних мереж.

Також без відключення води містянам оперативно усунули пошкодження на трубопроводах, розташованих на вулицях Губенка, Дванадцятого Квітня, проспекті Героїв Харкова, та виконано ремонт оглядового колодязя на вулиці 92-ї Бригади.

На завершення ремонтники упорядкували сім місць розриттів на вулицях Роганській, Шариковій, Горлівській, Мохначанській та 3-му Станковому в'їзді.

«Ми дякуємо харків'янам за своєчасну оплату послуг. Саме завдяки цим коштам ми можемо підтримувати критичну інфраструктуру навіть за найскладніших обставин», — зазначили у КП «Харківводоканал».

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