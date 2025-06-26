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26.06.2025  11:50   Віталій Хіневич

Житель Харківської області підпалював залізничне обладнання

За даними слідства, безробітний мешканець одного із сіл Лозівського району у березні цього року відгукнувся на оголошення щодо можливості підзаробити.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Завдання полягало у вчиненні підпалів залізничного обладнання — релейних та батарейних шаф. За один успішно виведений з ладу об’єкт Укрзалізниці «роботодавець» пообіцяв заплатити 100 доларів США.
 
22-річний обвинувачений обливав залізничні шафи бензином і підпалював, після чого знімав результат своєї «роботи» на телефон. Ці відео він надсилав куратору в якості звіту. 
 
 
«Однак «зарплатню» чоловік так і не отримав — його викрили правоохоронці. Наразі встановлено причетність обвинуваченого до шести підпалів обладнання Укрзалізниці. 
 
Вживаються заходи щодо ідентифікації особи «роботодавця» — попередньо, це представник ворожих спецслужб. Диверсії, вчинені обвинуваченим, мали завадити постачанню техніки та боєприпасів для Сил оборони», - йдеться у повідомленні.
 
На суд фігурант очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка».
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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