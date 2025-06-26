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26.06.2025  11:30   Віталій Хіневич

Підтримувала ідею щодо окупації Харкова: СБУ викрила пропагандистку

Служба безпеки викрила ще одну прихильницю «руського миру», яка публічно виправдовувала збройну агресію рф проти України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, фігуранткою виявилась 49-річна харків’янка, яка систематично залишала проросійські коментарі під публікаціями у Телеграм-каналах.
 
Як встановило розслідування, упродовж 2024–2025 років зловмисниця вихваляла загарбницькі дії рашистів та підтримувала ідею щодо окупації Харкова. Крім того, вона дискредитувала українські Сили оборони.
 
Ініційована Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила наявність ознак кримінальних правопорушень у її висловлюваннях.
 
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігурантці про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників, вчинене повторно).
 
Зловмисниці загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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