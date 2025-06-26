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26.06.2025  10:55   Віталій Хіневич

У Холодногірському районі Харкова продовжується сезонний благоустрій

Квіткові композиції в районі сформовані за принципом поєднання різних видів рослин – однорічних, багаторічних, декоративних кущів і хвойних насаджень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій».
 
На клумбах, які облаштували фахівці КП «Харківблагоустрій» по вул. Велика Панасівська та пр. Слави, один за одним розквітають декоративні рослини. Серед барвистих композицій зацвіла і книфофія – теплолюбна багаторічна рослина родом із Південної Африки, яка вирізняється високими квітконосами у формі яскравих факелів і додає клумбам справжньої екзотики.
 
 
Квіткові композиції в районі сформовані за принципом поєднання різних видів рослин – однорічних, багаторічних, декоративних кущів і хвойних насаджень. Для збереження вологи, чистоти і виразного вигляду клумби оформлені декоративною мульчею, щебеневою підсипкою.
 
 
Комунальники щоденно проводять полив та очищення клумб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває підготовка до опалювального сезону.
 
 
Тэги:  жкг, харків
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