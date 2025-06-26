26.06.2025 10:25

У Харкові триває підготовка до опалювального сезону

Підготовка до наступного опалювального сезону в Харкові триває безперервно.



У Харкові триває підготовка до опалювального сезону



Про це сьогодні, 26 червня, в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, профільні служби почали підготовку до нового осінньо-зимового періоду, навіть не завершивши попередній.

«З початку повномасштабного вторгнення Харків пережив дуже складні зими. В один сезон нам доводилося вісім разів перезапускати систему теплопостачання. Але зараз ми чітко розуміємо, що треба робити для сталого проходження зими.

Тепер ми створюємо в Харкові так званий «енергетичний острів». Отримуємо допомогу від міжнародних партнерів, а також за кошти міського бюджету купуємо когенераційні установки», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на об'єктах «Харківводоканалу» замінили понад 750 люків з початку року.