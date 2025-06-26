Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Впродовж минулої доби окупанти завдали ударів по Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення військові рф застосовували керовані авіабомби та БпЛА.
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День сприятиме емоціям, новизні та бажанню спілкування, тоді як звичні справи здаватимуться нудними. Уникайте суперечок – навіть дрібниці можуть стати причиною конфлікту.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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