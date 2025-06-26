26.06.2025 10:05

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Впродовж минулої доби окупанти завдали ударів по Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення військові рф застосовували керовані авіабомби та БпЛА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Куп’янському районі ворожими ударами пошкоджено приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. Сталися пожежі.

Війська рф здійснили авіаудар по селищу Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено приватний будинок. Постраждала жінка.

У селі Водяне у Дворічанській громаді внаслідок обстрілу керованою авіабомбою загинула 50-річна жінка, 49-річний чоловік дістав поранень. На місці події згорів будинок, пошкоджена господарча споруда.

У селі Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік.

По місту Ізюм ворог поцілив трьома БпЛА. Зафіксовані влучання по непрацюючому кафе та відкритій місцевості. Пошкоджено приміщення кафе та прилеглі будинки.

24 червня поліцейські здійснили 70 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 309 воєнних злочинів, скоєних на території області.

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