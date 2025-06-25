25.06.2025 17:20 Рита Парфенова

У Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка»

Поліцейські задокументували кілька фактів продажу наркотиків молодим харків’янином.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські припинили діяльність 21-річного чоловіка, який збував канабіс. Зловмисника затримали під час передачі чергового пакунка з наркотичною речовиною.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили наркотики та готівку. За даними слідства, чоловік зберігав наркотичні засоби з метою фасування та подальшого продажу.

Оперативники поліції № 2 Харківського райуправління № 3 задокументували декілька фактів збуту канабісу мешканцям Харкова. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Чоловікові оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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