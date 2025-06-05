05.06.2025 13:28 Рита Парфенова

У Чугуївському районі викрили чоловіка, який облаштував у квартирі наркопритон

Поліцейські вилучили наркотики, пристрої для їх вживання, а також тротилові шашки у 40-річного жителя Чугуївського району, який організував місце для регулярного вживання заборонених речовин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Чугуївському районі правоохоронці припинили діяльність наркопритону, організованого місцевим 40-річним жителем. Як встановило слідство, чоловік надавав своє житло для вживання наркотичних та психотропних речовин іншим особам.

Під час санкціонованого обшуку у квартирі поліцейські виявили зіп-пакет із психотропною речовиною PVP, дози метадону, канабіс, шприци з речовиною коричневого кольору та пристрої для вживання наркотиків. Крім того, було знайдено дві тротилові шашки.

За цим фактом фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Триває досудове розслідування.

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