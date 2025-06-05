Удар російського дрона по Купʼянщині: поранена мирна мешканка, пошкоджено зупинку

Російський FPV-дрон влучив у зупинку громадського транспорту в селі Новоосинове Купʼянського району – постраждала 53-річна жінка. Прокуратура розслідує факт воєнного злочину.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
5 червня близько 10:40 російський ударний FPV-дрон атакував село Новоосинове Купʼянського району Харківської області. Внаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, 53-річна жінка дістала поранення.
Купʼянська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі встановлюють усі обставини атаки та фіксують воєнний злочин, скоєний військовими рф.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.
Комментариев: 0
Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
влажность:
давление:
ветер: