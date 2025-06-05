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05.06.2025  13:50   Рита Парфенова

Удар російського дрона по Купʼянщині: поранена мирна мешканка, пошкоджено зупинку

Російський FPV-дрон влучив у зупинку громадського транспорту в селі Новоосинове Купʼянського району – постраждала 53-річна жінка. Прокуратура розслідує факт воєнного злочину.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

5 червня близько 10:40 російський ударний FPV-дрон атакував село Новоосинове Купʼянського району Харківської області. Внаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, 53-річна жінка дістала поранення.

Купʼянська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі встановлюють усі обставини атаки та фіксують воєнний злочин, скоєний військовими рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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