    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Наслідки комбінованої атаки на Слобідський район Харкова
05.06.2025  10:32   Рита Парфенова

Наслідки комбінованої атаки на Слобідський район Харкова

У ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч проти 5 червня Слобідський район Харкова зазнав комбінованої атаки російських військ. Спочатку було завдано ракетного удару, попередньо ракетою Х-35, по території транспортної інфраструктури. Близько 01:00 окупанти здійснили масовану атаку дронами типу «Герань-2».

Безпілотники влучили у дві багатоповерхівки. В одній із них пожежа охопила верхній поверх і дах. В іншій — двигун дрона пробив стіну на другому поверсі. Пошкоджено також автомобілі, кіоски, нежитлову будівлю.

Постраждали 18 осіб, серед них — вагітна жінка та четверо дітей: 7-річний хлопчик, дівчатка 9 і 13 років. У всіх — гостра реакція на стрес. Загалом пошкоджено щонайменше 10 будівель, вибито 278 вікон і 52 балконні скління.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Комунальники оперативно відновили електро-, водопостачання та водовідведення. Тривають роботи з відновлення газу й обстеження дахів. 

Фотогалерея

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.06 ЖКГ Комунальники відновлюють інфраструктуру після нічної атаки на Харків 05.06 Надзвичайні події Комбінована атака на Слобідський район Харкова: росія вдарила ракетою Х-35 та «Геранями-2» (фото) 05.06 Надзвичайні події У Харкові постраждали 19 людей через атаки дронів, – ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 