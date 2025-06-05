Наслідки комбінованої атаки на Слобідський район Харкова

У ніч на 5 червня росія завдала комбінованого удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч проти 5 червня Слобідський район Харкова зазнав комбінованої атаки російських військ. Спочатку було завдано ракетного удару, попередньо ракетою Х-35, по території транспортної інфраструктури. Близько 01:00 окупанти здійснили масовану атаку дронами типу «Герань-2».
Безпілотники влучили у дві багатоповерхівки. В одній із них пожежа охопила верхній поверх і дах. В іншій — двигун дрона пробив стіну на другому поверсі. Пошкоджено також автомобілі, кіоски, нежитлову будівлю.
Постраждали 18 осіб, серед них — вагітна жінка та четверо дітей: 7-річний хлопчик, дівчатка 9 і 13 років. У всіх — гостра реакція на стрес. Загалом пошкоджено щонайменше 10 будівель, вибито 278 вікон і 52 балконні скління.
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Комунальники оперативно відновили електро-, водопостачання та водовідведення. Тривають роботи з відновлення газу й обстеження дахів.
Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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