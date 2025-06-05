05.06.2025 10:50 Рита Парфенова

Окупанти здійснили понад 500 обстрілів на Харківському напрямку

Протягом минулої доби російські війська завдали два ракетні та п’ять авіаударів, використали понад 100 дронів-камікадзе й атакували позиції Сил оборони в районі Вовчанська та Кам’янки.

Станом на ранок 5 червня оперативна обстановка в зоні ОТУ «Харків» залишається складною, але контрольованою. Протягом минулої доби окупанти здійснили два ракетні удари, п’ять авіаударів із застосуванням двох КАБів та 34 некерованих авіаційних ракет. Також зафіксовано використання 115 дронів-камікадзе та 522 обстріли позицій українських захисників.

Ворог чотири рази атакував наші позиції у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

Сили оборони продовжують завдавати втрат противнику. За добу знищено 33 окупантів (з них 16 – безповоротно), а також 92 одиниці озброєння й техніки: 5 артсистем, 10 автомобілів, 69 БпЛА, засіб РЕБ, 7 одиниць спецтехніки.

Крім того, знищено 72 укриття ворога, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Оборонці тримають рубежі та стримують агресора.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби українські захисники відбили чотири ворожі штурми на Харківському напрямку та дві атаки – на Куп’янському.