На Харківському та Куп’янському напрямках за добу відбито шість атак противника

Протягом минулої доби українські захисники відбили чотири ворожі штурми на Харківському напрямку та дві атаки – на Куп’янському.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Ворожі штурми були зафіксовані в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.
На Куп’янському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону в районі населеного пункту Загризове. Всього на цій ділянці фронту українські сили відбили дві атаки.
Крім того, противник завдав авіаударів по районах населеного пункту Борова.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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