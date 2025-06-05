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05.06.2025  09:41   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках за добу відбито шість атак противника

Протягом минулої доби українські захисники відбили чотири ворожі штурми на Харківському напрямку та дві атаки – на Куп’янському.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Ворожі штурми були зафіксовані в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

На Куп’янському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону в районі населеного пункту Загризове. Всього на цій ділянці фронту українські сили відбили дві атаки.

Крім того, противник завдав авіаударів по районах населеного пункту Борова.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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