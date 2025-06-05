05.06.2025 09:48 Рита Парфенова

Комбінована атака на Слобідський район Харкова: росія вдарила ракетою Х-35 та «Геранями-2» (фото)

Вночі 5 червня російська армія завдала ракетного удару та масованої атаки безпілотниками по Слобідському району Харкова. Серед постраждалих – діти та вагітна жінка. Прокуратура розпочала розслідування за статтею про воєнні злочини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Вночі 5 червня Харків зазнав комбінованої атаки російських військ. Спочатку, близько 00:30, було завдано ракетного удару по Слобідському району. Ракета попередньо типу Х-35 влучила в ділянку транспортної інфраструктури.

Через приблизно 30 хвилин місто зазнало масованої атаки ударними дронами. БпЛА влучили в 16-й поверх багатоповерхівки, стіну п’ятиповерхового будинку, а також у дерево біля житлового сектору. Пошкоджено автомобілі, кіоски та нежитлову будівлю.

Унаслідок атаки постраждали 18 осіб. Серед них – вагітна жінка та четверо дітей: двоє 13-річних дівчат, 9-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. У всіх зафіксовано гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними, росіяни використали сім безпілотників типу «Герань-2».

Слобідська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі прокурори разом зі слідчими поліції документують наслідки обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.