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05.06.2025  09:48   Рита Парфенова

Комбінована атака на Слобідський район Харкова: росія вдарила ракетою Х-35 та «Геранями-2» (фото)

Вночі 5 червня російська армія завдала ракетного удару та масованої атаки безпілотниками по Слобідському району Харкова. Серед постраждалих – діти та вагітна жінка. Прокуратура розпочала розслідування за статтею про воєнні злочини.

Слобідський район Харкова вночі 5 червня атаковано ракетою Х-35 і сімома БпЛА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Вночі 5 червня Харків зазнав комбінованої атаки російських військ. Спочатку, близько 00:30, було завдано ракетного удару по Слобідському району. Ракета попередньо типу Х-35 влучила в ділянку транспортної інфраструктури.
 
Через приблизно 30 хвилин місто зазнало масованої атаки ударними дронами. БпЛА влучили в 16-й поверх багатоповерхівки, стіну п’ятиповерхового будинку, а також у дерево біля житлового сектору. Пошкоджено автомобілі, кіоски та нежитлову будівлю.
 
Слобідський район Харкова вночі 5 червня атаковано ракетою Х-35 і сімома БпЛА
 
Унаслідок атаки постраждали 18 осіб. Серед них – вагітна жінка та четверо дітей: двоє 13-річних дівчат, 9-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. У всіх зафіксовано гостру реакцію на стрес.
 
За попередніми даними, росіяни використали сім безпілотників типу «Герань-2».
 
Слобідський район Харкова вночі 5 червня атаковано ракетою Х-35 і сімома БпЛА
 
Слобідська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі прокурори разом зі слідчими поліції документують наслідки обстрілів.
 
Слобідський район Харкова вночі 5 червня атаковано ракетою Х-35 і сімома БпЛА
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.
 
Слобідський район Харкова вночі 5 червня атаковано ракетою Х-35 і сімома БпЛА
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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