05.06.2025 10:04 Рита Парфенова

Комунальники відновлюють інфраструктуру після нічної атаки на Харків

Унаслідок нічного обстрілу Харкова 5 червня пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Комунальні служби ліквідовують наслідки: відновлено електрику, воду й водовідведення, тривають роботи з газопостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в ніч на 5 червня російські війська завдали комбінованого удару по Харкову: спочатку ракетного, а згодом — удару безпілотниками. Як повідомив міський голова Ігор Терехов у телемарафоні, постраждали 18 осіб, серед яких четверо дітей. Усі потерпілі зазнали гострої реакції на стрес.

Ракета влучила по об’єкту цивільної інфраструктури, після чого безпілотники поцілили у два багатоповерхові будинки в Слобідському районі. В одному з будинків виникла пожежа, зруйновано дах і технічний поверх. В іншому — частина двигуна дрона пробила другий поверх. Мешканці, які перебували вдома, залишились живі завдяки тому, що були в іншій кімнаті.

Комунальні служби всю ніч працювали над усуненням пошкоджень. За словами Терехова, вже відновлено енергопостачання, водопостачання та водовідведення. Тривають роботи з відновлення газопостачання в одному з пошкоджених будинків, проводиться обстеження дахів і закриття контурів.

Також мер повідомив, що з 11:00 розпочне роботу мобільний ЦНАП, де мешканці можуть подати заявки на державну допомогу за програмою «єВідновлення» у зв’язку з пошкодженням житла.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки дронів в Слобідському районі Харкова пошкоджено 10 будівель, вибухами вибито 278 віконних блоків та 52 балконних скління.