05.06.2025 09:02 Рита Парфенова

У Слобідському районі Харкова пошкоджено 10 будівель, вибито майже 280 вікон

Після нічної атаки дронів-камікадзе в одному з районів Харкова зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено щонайменше десять будівель, вибито сотні вікон. Комунальники вже почали аварійні роботи.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, внаслідок нічного удару ворожих безпілотників по Слобідському району Харкова постраждали щонайменше 10 будівель. В одній із них зафіксовано пошкодження конструктивних елементів.

Вибухами вибито 278 віконних блоків та 52 балконних скління.

Комунальні служби оперативно приступили до ліквідації наслідків. Станом на 7:00 ранку спеціалісти вже закрили близько 40% пошкоджених вікон і балконів.

Роботи тривають, на місці також працюють аварійні служби міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.