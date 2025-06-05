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05.06.2025  09:02   Рита Парфенова

У Слобідському районі Харкова пошкоджено 10 будівель, вибито майже 280 вікон

Після нічної атаки дронів-камікадзе в одному з районів Харкова зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено щонайменше десять будівель, вибито сотні вікон. Комунальники вже почали аварійні роботи.

У Слобідському районі Харкова вибито 278 вікон внаслідок атаки дронів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, внаслідок нічного удару ворожих безпілотників по Слобідському району Харкова постраждали щонайменше 10 будівель. В одній із них зафіксовано пошкодження конструктивних елементів.

У Слобідському районі Харкова вибито 278 вікон внаслідок атаки дронів У Слобідському районі Харкова вибито 278 вікон внаслідок атаки дронів

Вибухами вибито 278 віконних блоків та 52 балконних скління.

Комунальні служби оперативно приступили до ліквідації наслідків. Станом на 7:00 ранку спеціалісти вже закрили близько 40% пошкоджених вікон і балконів.

У Слобідському районі Харкова вибито 278 вікон внаслідок атаки дронів У Слобідському районі Харкова вибито 278 вікон внаслідок атаки дронів

Роботи тривають, на місці також працюють аварійні служби міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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