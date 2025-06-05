Ігор Терехов про нічну атаку на Харків: Це цілеспрямований терор по житлових районах

Після нічної атаки на Харків зафіксовано шість ударів, два з яких — прямі влучання у багатоквартирні будинки. Частина дрону-камікадзе пробила стіну квартири, де в той момент були люди.
У ніч на 6 червня російські війська завдали шість ударів по Харкову, зокрема по житлових кварталах. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
Два удари – прямі влучання в багатоповерхові будинки. В одному з помешкань уламки пробили стіни, а частина двигуна дрона «Шахед» опинилася в коридорі. Господарі вижили лише тому, що в момент вибуху перебували в іншій кімнаті.
Попередньо відомо про 13 постраждалих, серед них — двоє дітей.
За словами міського голови Ігоря Терехова, це не удари по військових об'єктах, а навмисний терор проти мирних жителів.
На місцях працюють аварійні та екстрені служби. Мешканцям надають необхідну допомогу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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