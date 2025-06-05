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05.06.2025  08:44   Рита Парфенова

Ігор Терехов про нічну атаку на Харків: Це цілеспрямований терор по житлових районах

Після нічної атаки на Харків зафіксовано шість ударів, два з яких — прямі влучання у багатоквартирні будинки. Частина дрону-камікадзе пробила стіну квартири, де в той момент були люди.


Фото: ХМР

У ніч на 6 червня російські війська завдали шість ударів по Харкову, зокрема по житлових кварталах. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає  РЕДПОСТ.

Два удари – прямі влучання в багатоповерхові будинки. В одному з помешкань уламки пробили стіни, а частина двигуна дрона «Шахед» опинилася в коридорі. Господарі вижили лише тому, що в момент вибуху перебували в іншій кімнаті.

Попередньо відомо про 13 постраждалих, серед них — двоє дітей.

За словами міського голови Ігоря Терехова, це не удари по військових об'єктах, а навмисний терор проти мирних жителів.

На місцях працюють аварійні та екстрені служби. Мешканцям надають необхідну допомогу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.

Тэги:  ігор терехов, харків
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