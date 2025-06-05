05.06.2025 08:20 Рита Парфенова

У Харкові горіли квартири й авто після удару БпЛА

У ніч на 5 червня російські ударні безпілотники атакували житлову забудову Харкова. Унаслідок влучань сталися пожежі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вночі російські війська атакували Слобідський район Харкова безпілотниками-камікадзе. Ворожі дрони влучили по житлових будинках, внаслідок чого виникли три пожежі: загорілися квартира на 17 поверсі багатоповерхівки, ще одна квартира на другому поверсі та підвальне приміщення п’ятиповерхового житлового будинку. Також зайнялися три легкові автомобілі.

Попередньо повідомляється про 17 постраждалих мешканців, з яких четверо – діти. На місці працювали рятувальники, піротехніки, кінологи, а також психологи ДСНС, які надавали допомогу людям. Харківська міська рада розгорнула автобус швидкого реагування.

Крім Харкова, безпілотники влучили по житловому сектору в селищі Пісочин та по підприємству в селищі Васищеве Харківського району. І там, і там сталися пожежі, які оперативно загасили підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.