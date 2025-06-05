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05.06.2025  08:05   Рита Парфенова

Нічний обстріл Харкова: у Слобідському районі постраждали 18 осіб, серед них четверо дітей (відео, фото)

У ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років. Усі вони зазнали гострої стресової реакції.


Фото: Поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ніч проти 5 червня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе по Слобідському району Харкова. Ворожі безпілотники влучили у житлову забудову: один із них поцілив у 16-й поверх багатоповерхівки, інший – у стіну п’ятиповерхового будинку. Ще одне влучання зафіксоване у дерево поблизу житлового сектору.

Унаслідок обстрілу постраждали 18 осіб, зокрема четверо дітей віком 7, 9 і 13 років. У всіх зафіксована гостра реакція на стрес. Госпіталізації не знадобилось.

Поліція продовжує обстеження місць влучань, документує руйнування та приймає заяви громадян про пошкоджене майно. За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – «Порушення законів та звичаїв війни».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня ворожі дрони влучили по житлових будинках Харкова, внаслідок чого виникли пожежі.

обстріл харкова

обстріл харкова

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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