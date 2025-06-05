Нічний обстріл Харкова: у Слобідському районі постраждали 18 осіб, серед них четверо дітей (відео, фото)

У ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років. Усі вони зазнали гострої стресової реакції.
Унаслідок обстрілу постраждали 18 осіб, зокрема четверо дітей віком 7, 9 і 13 років. У всіх зафіксована гостра реакція на стрес. Госпіталізації не знадобилось.
Поліція продовжує обстеження місць влучань, документує руйнування та приймає заяви громадян про пошкоджене майно. За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – «Порушення законів та звичаїв війни».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня ворожі дрони влучили по житлових будинках Харкова, внаслідок чого виникли пожежі.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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