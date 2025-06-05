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05.06.2025  09:24   Рита Парфенова

У Харкові постраждали 19 людей через атаки дронів, – ХОВА

Минулої доби російські війська обстріляли Харків і ще три населені пункти області. У місті постраждали 19 осіб, зокрема четверо дітей. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.


На фото м. Харків
ХОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У результаті обстрілів у Харкові постраждали 19 осіб, серед яких – 7-річний хлопчик, 9-річна дівчинка та дві дівчинки віком 13 років. У місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмета поранено 38-річного чоловіка.

У Київському та Слобідському районах Харкова зафіксовано атаки семи безпілотників. Загалом по території області застосовано:

  • 1 ракету «Іскандер-М»;
  • 2 ракети Х-35;
  • 1 ракету (тип уточнюється);
  • 2 керовані авіабомби (КАБ);
  • 8 дронів типу «Герань-2»;
  • 8 дронів типу «Шахед»;
  • 7 безпілотників невстановленого типу;
  • 1 дрон-камікадзе типу FPV.

У Харкові пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, п’ять автомобілів і автозаправну станцію. У Куп’янському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 5 червня російські дрони влучили по житлових будинках у Слобідському районі Харкова. Постраждали 18 мешканців, зокрема діти віком 7, 9 і 13 років.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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