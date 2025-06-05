Поліція розшукує 14-річну Дарину Безбабних із Лозівщини

Дарина Безбабних 2010 року народження пішла з дому 4 червня та не повернулася. Поліція Харківщини закликає громадян допомогти з пошуком дитини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, співробітники поліції встановлюють місцезнаходження 14-річної Дарини Безбабних, яка 4 червня залишила місце проживання та досі не повернулася додому. Повідомлення про зникнення дівчини надійшло до відділу поліції №1 Лозівського районного управління близько 21:15 від її матері.
Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, щільна статура, темно-русе волосся, сірі очі.
На момент зникнення була одягнена у білу футболку з чорним написом, темно-сині широкі джинси та білі кросівки з чорними вставками.
Поліція звертається до громадян із проханням – у разі наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, повідомити за телефонами: 102, (05748) 3-21-12 або 066 834 05 82 – чергова частина ВП №1 Лозівського РВП.
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