05.06.2025 11:25 Рита Парфенова

Поліція розшукує 14-річну Дарину Безбабних із Лозівщини

Дарина Безбабних 2010 року народження пішла з дому 4 червня та не повернулася. Поліція Харківщини закликає громадян допомогти з пошуком дитини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, співробітники поліції встановлюють місцезнаходження 14-річної Дарини Безбабних, яка 4 червня залишила місце проживання та досі не повернулася додому. Повідомлення про зникнення дівчини надійшло до відділу поліції №1 Лозівського районного управління близько 21:15 від її матері.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, щільна статура, темно-русе волосся, сірі очі.

На момент зникнення була одягнена у білу футболку з чорним написом, темно-сині широкі джинси та білі кросівки з чорними вставками.

Поліція звертається до громадян із проханням – у разі наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, повідомити за телефонами: 102, (05748) 3-21-12 або 066 834 05 82 – чергова частина ВП №1 Лозівського РВП.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукали 12-річну дівчинку, яка пішла у невідомому напрямку після сварки.