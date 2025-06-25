11-річна дівчинка потонула під час купання в річці Лопань на Харківщині

Дитина перебувала біля водойми без нагляду дорослих. Трагедія сталася у неофіційному місці для купання в місті Дергачі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в місті Дергачі Харківського району сталася трагедія: 11-річна дівчинка загинула під час купання в річці Лопань. Вона прийшла до водойми разом зі знайомою без супроводу дорослих і пірнула в непристосованому для купання місці, поблизу гідротехнічної споруди.
Тіло дитини з води дістали рятувальники. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.
Поліція Харківщини закликає батьків не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Навіть якщо дитина вміє плавати, купання можливе лише в офіційно дозволених місцях із присутністю рятувальників.
Правоохоронці нагадують: кілька секунд необачності можуть призвести до фатальних наслідків.
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