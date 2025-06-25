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25.06.2025  17:41   Рита Парфенова

11-річна дівчинка потонула під час купання в річці Лопань на Харківщині

Дитина перебувала біля водойми без нагляду дорослих. Трагедія сталася у неофіційному місці для купання в місті Дергачі.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, в місті Дергачі Харківського району сталася трагедія: 11-річна дівчинка загинула під час купання в річці Лопань. Вона прийшла до водойми разом зі знайомою без супроводу дорослих і пірнула в непристосованому для купання місці, поблизу гідротехнічної споруди.

Тіло дитини з води дістали рятувальники. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Поліція Харківщини закликає батьків не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Навіть якщо дитина вміє плавати, купання можливе лише в офіційно дозволених місцях із присутністю рятувальників.

Правоохоронці нагадують: кілька секунд необачності можуть призвести до фатальних наслідків.

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Раніше  РЕДПОСТ писав, що 9 червня водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка, який зник напередодні під час відпочинку на пляжі «Акважур» у Харкові.
Тэги:  потопельник, харків
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