25.06.2025 17:41 Рита Парфенова

11-річна дівчинка потонула під час купання в річці Лопань на Харківщині

Дитина перебувала біля водойми без нагляду дорослих. Трагедія сталася у неофіційному місці для купання в місті Дергачі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в місті Дергачі Харківського району сталася трагедія: 11-річна дівчинка загинула під час купання в річці Лопань. Вона прийшла до водойми разом зі знайомою без супроводу дорослих і пірнула в непристосованому для купання місці, поблизу гідротехнічної споруди.

Тіло дитини з води дістали рятувальники. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Поліція Харківщини закликає батьків не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Навіть якщо дитина вміє плавати, купання можливе лише в офіційно дозволених місцях із присутністю рятувальників.

Правоохоронці нагадують: кілька секунд необачності можуть призвести до фатальних наслідків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 червня водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка, який зник напередодні під час відпочинку на пляжі «Акважур» у Харкові.