Ігор Терехов привітав працівників харківського НДЕКЦ МВС із 25-річчям Експертної служби

Мер Харкова подякував фахівцям за професіоналізм і відданість у складний воєнний час. Найкращі співробітники отримали почесні відзнаки та подарунки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківський міський голова Ігор Терехов узяв участь в урочистих заходах з нагоди 25-річчя створення Експертної служби МВС. Він привітав колектив Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та відзначив важливість їхньої праці, особливо в умовах війни.
«Ваша робота не публічна, але надзвичайно важлива. Ви встановлюєте істину, і від ваших висновків часто залежить доля людей. З початку повномасштабної війни ви залишилися в місті, працювали на всіх місцях «прильотів», пліч-о-пліч з поліцією, прокуратурою та комунальними службами. Дякую кожному за відданість справі й Харкову! Бажаю всім нам якнайшвидше досягти справедливого миру!» – сказав Ігор Терехов.
Кращих співробітників НДЕКЦ нагородили почесними грамотами міської ради, виконкому та цінними подарунками.
Харківський центр є найбільшим експертним підрозділом МВС на Сході України. Щороку він проводить понад 25 тисяч експертиз у близько 50 напрямках. З початком російської агресії центр виконує також надскладні завдання, зокрема щодо ідентифікації загиблих.
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