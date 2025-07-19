У Харкові з річки витягли тіло чоловіка – обставини трагедії з’ясовують

На вулиці Нескорених рятувальники дістали з річки Харків тіло потопельника. Причини загибелі встановлює поліція.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
19 липня харківські рятувальники отримали повідомлення про необхідність вилучення тіла людини з річки Харків. Подія сталася поблизу вулиці Нескорених.
На місце виїхали працівники ДСНС, які дістали з води тіло загиблого чоловіка. Наразі всі обставини його загибелі з’ясовуються правоохоронними органами.
Рятувальники нагадують громадянам про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм. Навіть звичні місця можуть становити серйозну небезпеку.
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