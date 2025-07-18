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18.07.2025  08:25   

На Безлюдівці виявили тіло людини

З обставинами події розбираються правоохоронці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У селищі Безлюдівка Харківського району зі ставку вилучено тіло чоловіка 1957 року народження. 
 
Обставини трагедії з’ясовуються правоохоронними органами.
 
Варто зазначити, що з початку минулого року на водних об’єктах України загинуло 463 людини, з них – 41 дитина.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Журавлівці потонув хлопчик.
 
 
Тэги:  події, харків
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