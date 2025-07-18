На Безлюдівці виявили тіло людини

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Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятиме наведенню порядку в справах і думках, а також організації особистого простору. Зірки радять скористатися моментом для самоорганізації та турботи про здоров’я.

Прогноз погоди у Харкові на 18 липня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дуже сильний дощ із грозою.