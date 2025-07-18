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18.07.2025  08:05   Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли

Протягом доби з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському та Ізюмському районах області.
 
Вдень та вночі ворог завдав ударів по Ізюмському районі. У селі Глазунівка за межами горіла трава та сміття на площі 0,5 га. Вночі внаслідок влучання ворожого БпЛА у м. Ізюм горіла нежитлова будівля на площі 60 м кв. Пожежі оперативно ліквідовані. Постраждалих немає. 
 
Також, у селі Огурцівка та Старовірівка Куп’янського району в результаті обстрілів горіла трава на площах 1000 м кв. та 3000 м кв. 
 
Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 5 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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