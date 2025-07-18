18.07.2025 07:30 Рита Парфенова

18 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.

ООН приєднується до заклику Фонду Нельсона Мандели, зверненого до кожної людини у світі, - у рамках святкування цього Дня витратити 67 хвилин (по одній хвилині за кожен рік громадської діяльності Мандели), щоб допомогти іншій людині, зробити в цей день щось добре і важливе: допомогти нужденним та знедоленим, позайматися з дитиною, доглядати навколишнє середовище або надати волонтерську та благодійну допомогу.



Нельсон Роліхлахла Мандела (18 липня 1918 - 5 грудня 2013 року) - перший чорношкірий президент Південноафриканської Республіки. У період існування апартеїду був одним із найвідоміших активістів у боротьбі за права людини, за що 26 років провів у в'язниці. 1990 року правозахисника було звільнено з ув'язнення, а 1993-го удостоїлося Нобелівської премії миру.



Через рік, навесні 1994 року, відбулися перші у Південній Африці загальні вибори із наданням повних виборчих прав усім мешканцям багатонаціональної країни. За їхніми результатами Нельсон Мандела став президентом ПАР — і першою чорношкірою людиною, яка обійняла цю посаду.

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18 липня святкують усі власники блакитних очей. Цей колір належить до холодної гами, і вважається, що чим холодніший колір очей, тим холодніше і серце людини. Блакитноокі можуть бути запальними та дратівливими, часто діють імпульсивно, що інколи важко зрозуміти оточуючим.

Блакитноокі люди мають творчу натуру, але їх поведінка та життя сильно залежать від настрою. Одного дня вони можуть легко впоратися з найскладнішими завданнями, а наступного — лінуватися і провести весь день у ліжку. Їм постійно потрібні зміни, одноманітне життя їх не приваблює. Вони швидко адаптуються до нових ситуацій і добре орієнтуються в багатьох питаннях.

Для досягнення своїх цілей блакитноокі готові на все, і завдяки своїй наполегливості вони часто досягають успіху. Серед голлівудських зірок також є чимало власників блакитних очей, таких як Бред Пітт, Дженніфер Еністон, Ед Ширан, Елайджа Вуд і Тейлор Свіфт.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Якинта й Еміліяна.



У народі свято отримало назви: «Омелян», «Омелянів день», «Омеляни». Увечері всією сім'єю ходили в лазню і гарненько парилися. Щоб зняти втому, обмахувалися віниками з житніх колосків, а болі в спині знімали березовим віником.



Що не можна робити:

влаштовувати застілля й готувати багато страв;

лаятися та сваритися.

За Юліанським календарем, 18 липня православна церква вшановує пам’ять візантійського ченця Афанасія Афонського.



У народі святкували День народження місяця. Увечері спостерігали за супутником Землі. Вважалося, якщо місяць світить ясно, осінь буде сухою та теплою.



Що не можна робити:

довго спати, щоби взятися за справи якомога раніше;

виходити на вулицю після заходу сонця;

підмітати у хаті підлогу;

позичати гроші.

Також цього дня...

У 64 році в Римі спалахнула пожежа, яка знищила практично все місто.



1811 – народився Вільям Теккерей, англійський письменник («Ярмарок марнославства», «Ньюкоми», «Книга снобів»).



1872 – у Великій Британії вперше проведено процедуру таємного голосування.



1921 – у Франції лікарі Альбер Кальмет та Каміль Герен зробили дитині перше протитуберкульозне щеплення BCG (БЦЖ).



1938 – народився Пол Верховен, нідерландський та американський кінорежисер («Згадати все», «Робокоп», «Зоряний десант»).



1954 – перший фестиваль джазової музики у Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.



1967 – народився Він Дізель, американський актор, сценарист, режисер, продюсер.



1986 – на екрани США вийшов фільм «Чужі» з Сігурні Уівер у головній ролі.



1995 – біля стін Софійського собору у Києві поховали українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі натрапила на опір з боку духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.



2000 – у Лондоні відкрито пам'ятник Джону Леннону.



2013 – у Харкові було відкрито пам'ятник апостолові Андрію. Скульптура встановлена ​​у сквері "Стрілка" на перетині річок Лопань та Харків. На постаменті встановлено табличку з написом «Благослови, Господи, землю цю». Автори пам'ятника – скульптори Олександр Рідний та Ганна Іванова.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Іван, Омелян, Степан.



за Юліанським календарем: Анна, Арсен, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Опанас, Сергій, Степан.