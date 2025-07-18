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18.07.2025  08:50   Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів у місті Ізюм постраждав 23-річний чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета Х-35;
  • 4 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони. 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирове), приватний будинок, гараж, автомобіль (м. Куп'янськ), сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук);
  • у Ізюмському районі зруйновано адмінбудівлю (м. Ізюм), горіла пшениця (с. Глазунівка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв).
Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.
 
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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