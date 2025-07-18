18.07.2025 08:50 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілів у місті Ізюм постраждав 23-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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1 ракета Х-35;
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4 КАБ;
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4 БпЛА типу «Герань-2»;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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3 БпЛА типу «Молнія»;
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2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирове), приватний будинок, гараж, автомобіль (м. Куп'янськ), сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук);
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у Ізюмському районі зруйновано адмінбудівлю (м. Ізюм), горіла пшениця (с. Глазунівка);
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у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв).
Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники повідомили про пожежі,
що виникли через ворожі обстріли.
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