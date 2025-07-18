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18.07.2025  09:15   

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів

Минулої доби росія обстріляла Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення застосували безпілотні літальні апарати різного типу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Через атаки ворожих безпілотників на Ізюмський район гостру реакцію на стрес отримав 22-річний чоловік. 
 
У Чугуївському районі після ударів БпЛА пошкоджені припарковані автомобілі, скління у житлових будинках, поштове відділення, навчальний та медичний заклади. 
 
Внаслідок обстрілів Куп’янського району зруйновані будинки місцевих мешканців, горів автомобіль.
 
17 липня поліцейські здійснили 8 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 19 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 623 воєнних злочинів, скоєних на території області. 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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