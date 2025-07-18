18.07.2025 09:40
Водойми Харківщини оглядають сапери-водолази (фото)
Тривають роботи з підводного обстеження водойм, які виконують фахівці-сапери групи піротехнічних робіт та водолазного підрозділу ДСНС України.
Водойми Харківщини оглядають сапери-водолази (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Наразі роботи зосереджені на одній із водойм у Чугуївському районі.
Мета таких заходів — виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів, які можуть становити смертельну загрозу для місцевих мешканців.
Враховуючи наслідки бойових дій та масове забруднення територій залишками вибухових пристроїв, ризик їхньої присутності у воді залишається високим.
Під час обстеження водолази уважно перевіряють дно водойми, застосовуючи спеціальне обладнання та техніку безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів, фахівці ідентифікують їх, вилучають та знищують у встановленому порядку.
ДСНС України нагадує: безпека громадян — головний пріоритет. Закликаємо мешканців бути максимально уважними під час перебування поблизу водойм, не занурюватися у неперевірені місця та не торкатися сторонніх предметів у воді чи на березі.
У разі виявлення підозрілих предметів — одразу телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або повідомляти поліцію за номером 102.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 17 по 18 липня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.
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