18.07.2025 09:40

Водойми Харківщини оглядають сапери-водолази (фото)

Тривають роботи з підводного обстеження водойм, які виконують фахівці-сапери групи піротехнічних робіт та водолазного підрозділу ДСНС України.



Водойми Харківщини оглядають сапери-водолази (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Наразі роботи зосереджені на одній із водойм у Чугуївському районі.

Мета таких заходів — виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів, які можуть становити смертельну загрозу для місцевих мешканців.

Враховуючи наслідки бойових дій та масове забруднення територій залишками вибухових пристроїв, ризик їхньої присутності у воді залишається високим.

Під час обстеження водолази уважно перевіряють дно водойми, застосовуючи спеціальне обладнання та техніку безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів, фахівці ідентифікують їх, вилучають та знищують у встановленому порядку.

ДСНС України нагадує: безпека громадян — головний пріоритет. Закликаємо мешканців бути максимально уважними під час перебування поблизу водойм, не занурюватися у неперевірені місця та не торкатися сторонніх предметів у воді чи на березі.

У разі виявлення підозрілих предметів — одразу телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або повідомляти поліцію за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.