У Харкові водій з підробленими правами намагався уникнути покарання за нетверезе водіння

На бульварі Гончарівському патрульні зупинили водія Mercedes, який пред’явив фальшиве посвідчення. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за керування напідпитку.
Під час перевірки документів водій пред’явив посвідчення з ознаками підробки: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає друкарському типу. З’ясувалося також, що документ із вказаною серією та номером взагалі не існує, а сам чоловік уже має дійсне водійське посвідчення. Раніше він притягувався до відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння.
Під час розмови водій зізнався, що придбав фальшивий документ, щоб і надалі мати можливість кермувати автівкою. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.
Поліція нагадує: використання завідомо підробленого документа є кримінальним правопорушенням відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України.
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