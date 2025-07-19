19.07.2025 17:52 Рита Парфенова

У Харкові водій з підробленими правами намагався уникнути покарання за нетверезе водіння

На бульварі Гончарівському патрульні зупинили водія Mercedes, який пред’явив фальшиве посвідчення. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за керування напідпитку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 18 липня вдень на бульварі Гончарівському у Харкові патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes через порушення Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів водій пред’явив посвідчення з ознаками підробки: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає друкарському типу. З’ясувалося також, що документ із вказаною серією та номером взагалі не існує, а сам чоловік уже має дійсне водійське посвідчення. Раніше він притягувався до відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння.

Під час розмови водій зізнався, що придбав фальшивий документ, щоб і надалі мати можливість кермувати автівкою. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Поліція нагадує: використання завідомо підробленого документа є кримінальним правопорушенням відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові.