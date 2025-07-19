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19.07.2025  17:52   Рита Парфенова

У Харкові водій з підробленими правами намагався уникнути покарання за нетверезе водіння

На бульварі Гончарівському патрульні зупинили водія Mercedes, який пред’явив фальшиве посвідчення. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за керування напідпитку.

У Харкові водій з фальшивими правами хотів уникнути відповідальності за п’яне водіння

Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 липня вдень на бульварі Гончарівському у Харкові патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes через порушення Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів водій пред’явив посвідчення з ознаками підробки: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає друкарському типу. З’ясувалося також, що документ із вказаною серією та номером взагалі не існує, а сам чоловік уже має дійсне водійське посвідчення. Раніше він притягувався до відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння.

Під час розмови водій зізнався, що придбав фальшивий документ, щоб і надалі мати можливість кермувати автівкою. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Поліція нагадує: використання завідомо підробленого документа є кримінальним правопорушенням відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України.

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Тэги:  водій, харків
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