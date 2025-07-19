19.07.2025 16:42 Рита Парфенова

У магазині на Харківщині продавали алкоголь і тютюн дітям: нетверезий підліток спробував вчинити самогубство

Поліція Чугуївського району задокументувала факти незаконного продажу слабоалкогольних напоїв та сигарет неповнолітнім. Один з інцидентів призвів до спроби суїциду 14-річного хлопця.

На Харківщині правоохоронці виявили факти порушення заборони на продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У червні до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про спробу самогубства 14-річного підлітка. На місце прибули слідчо-оперативні служби.

Під час перевірки встановлено, що хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він повідомив, що придбав спиртні напої в одному з магазинів населеного пункту Чкалівської громади.

У ході подальшого розслідування ювенальні поліцейські задокументували також факти продажу слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів 13- і 16-річним дівчатам у тому ж торговому закладі.

Щодо продавчинь складено адміністративні матеріали за порушення законодавства, яке забороняє реалізацію алкоголю та тютюну особам, які не досягли 18 років.

Поліція наголошує на необхідності дотримання вимог законодавства у сфері торгівлі та застерігає від порушень, які можуть загрожувати життю та здоров’ю дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрили чоловіка, який незаконно виготовляв алкоголь та продавав його по області.