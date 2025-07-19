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19.07.2025  16:13   Рита Парфенова

На Харківщині йде бій під Липцями

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові стримують атаки окупантів. Противник намагається прорватися в районах трьох населених пунктів – бої не припиняються.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Станом на 16:00 19 липня на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дві атаки армії рф – у районах населених пунктів Липці та Стариця. На цих ділянках фронту тривають боєзіткнення.

Водночас на Куп’янському напрямку противник не припиняє наступу поблизу Голубівки – бойові дії тривають.

Українські оборонці продовжують утримувати позиції та завдавати втрат загарбникам.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби окупанти здійснили десять атак.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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