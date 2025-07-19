На Харківщині йде бій під Липцями

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові стримують атаки окупантів. Противник намагається прорватися в районах трьох населених пунктів – бої не припиняються.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Станом на 16:00 19 липня на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дві атаки армії рф – у районах населених пунктів Липці та Стариця. На цих ділянках фронту тривають боєзіткнення.
Водночас на Куп’янському напрямку противник не припиняє наступу поблизу Голубівки – бойові дії тривають.
Українські оборонці продовжують утримувати позиції та завдавати втрат загарбникам.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби окупанти здійснили десять атак.
Комментариев: 0
Прагнення до самореалізації та визнання буде сильним, люди намагатимуться досягти успіху будь-якою ціною. Хороший час для пошуку підтримки впливових людей чи нових можливостей.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
влажность:
давление:
ветер: