19.07.2025 14:41 Рита Парфенова

Ветерани 5 Слобожанської бригади «Скіф» вибороли 7 нагород на Кубку Командувача Нацгвардії (фото)

На змаганнях у Києві з функціонального багатоборства, присвячених памʼяті полеглих воїнів, ветерани з Харківщини здобули 8 призових місць. Сім із них — на рахунку представників 5 Слобожанської бригади НГУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Києві пройшов відкритий Кубок Командувача Національної гвардії України з функціонального багатоборства, в якому взяли участь 200 військовослужбовців і ветеранів бойових дій, серед яких були і адаптивні спортсмени. Основна мета змагань — вшанування загиблих побратимів через спорт.

Програма включала три комплекси вправ:

• «БАТЯ» — в пам’ять про генерал-майора Сергія Кульчицького,

• «ДИРИГЕНТ» — на честь майора Богдана Карватка,

• «ГЕФЕСТ» — вшанування старшого лейтенанта Дениса Зеленого.

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Участь у заході взяли й 16 ветеранів з Харківської області. Вони вибороли 8 нагород, з яких 7 — представники 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ:

Юлія Ніконова – 1 місце;

Валерій Мирошниченко – 1 місце;

Сергій Парфонюк – 2 місце;

– 2 Олександр Дьясков – 2 місце;

Олександра Голубнича – 2 місце;

Сергій Кіяшко – 2 місце;

Василь Курилович – 3 місце;

Олександр Мохов – 3 місце.

Ці спортивні здобутки стали проявом єдності, сили духу та поваги до тих, хто віддав життя за Україну. Змагання об’єднали представників різних силових структур, підтверджуючи — боротьба триває не лише на полі бою, а й у житті після нього.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Футбольний клуб "Незламні" з Харкова здобув 2 місце у турнірі з ампфутболу "Мій матч за Героїв 2.0", що пройшов 22 червня в Києві.