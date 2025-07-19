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19.07.2025  14:41   Рита Парфенова

Ветерани 5 Слобожанської бригади «Скіф» вибороли 7 нагород на Кубку Командувача Нацгвардії (фото)

На змаганнях у Києві з функціонального багатоборства, присвячених памʼяті полеглих воїнів, ветерани з Харківщини здобули 8 призових місць. Сім із них — на рахунку представників 5 Слобожанської бригади НГУ.

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Києві пройшов відкритий Кубок Командувача Національної гвардії України з функціонального багатоборства, в якому взяли участь 200 військовослужбовців і ветеранів бойових дій, серед яких були і адаптивні спортсмени. Основна мета змагань — вшанування загиблих побратимів через спорт.

Програма включала три комплекси вправ:
• «БАТЯ» — в пам’ять про генерал-майора Сергія Кульчицького,
• «ДИРИГЕНТ» — на честь майора Богдана Карватка,
• «ГЕФЕСТ» — вшанування старшого лейтенанта Дениса Зеленого.

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Участь у заході взяли й 16 ветеранів з Харківської області. Вони вибороли 8 нагород, з яких 7 — представники 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ:
  • Юлія Ніконова – 1 місце;
  • Валерій Мирошниченко – 1 місце;
  • Сергій Парфонюк – 2 місце;
  • Олександр Дьясков  – 2 місце;
  • Олександра Голубнича  – 2 місце;
  • Сергій Кіяшко  – 2 місце;
  • Василь Курилович  – 3 місце;
  • Олександр Мохов  – 3 місце.

Ці спортивні здобутки стали проявом єдності, сили духу та поваги до тих, хто віддав життя за Україну. Змагання об’єднали представників різних силових структур, підтверджуючи — боротьба триває не лише на полі бою, а й у житті після нього.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Футбольний клуб "Незламні" з Харкова здобув 2 місце у турнірі з ампфутболу "Мій матч за Героїв 2.0", що пройшов 22 червня в Києві.

 

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Сім ветеранів бригади «Скіф» з Харківщини здобули нагороди на Кубку Нацгвардії

Тэги:  нгу скіф, спорт, харків
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