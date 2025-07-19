Ветерани 5 Слобожанської бригади «Скіф» вибороли 7 нагород на Кубку Командувача Нацгвардії (фото)

На змаганнях у Києві з функціонального багатоборства, присвячених памʼяті полеглих воїнів, ветерани з Харківщини здобули 8 призових місць. Сім із них — на рахунку представників 5 Слобожанської бригади НГУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Києві пройшов відкритий Кубок Командувача Національної гвардії України з функціонального багатоборства, в якому взяли участь 200 військовослужбовців і ветеранів бойових дій, серед яких були і адаптивні спортсмени. Основна мета змагань — вшанування загиблих побратимів через спорт.
Програма включала три комплекси вправ:
• «БАТЯ» — в пам’ять про генерал-майора Сергія Кульчицького,
• «ДИРИГЕНТ» — на честь майора Богдана Карватка,
• «ГЕФЕСТ» — вшанування старшого лейтенанта Дениса Зеленого.
Ці спортивні здобутки стали проявом єдності, сили духу та поваги до тих, хто віддав життя за Україну. Змагання об’єднали представників різних силових структур, підтверджуючи — боротьба триває не лише на полі бою, а й у житті після нього.
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