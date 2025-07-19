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19.07.2025  14:24   Рита Парфенова

У Куп’янську російський дрон атакував цивільне авто – троє поранених

Уранці 19 липня в Куп’янську FPV-дрон армії рф влучив у легковик, у якому перебували мирні мешканці.

Російський FPV-дрон у Куп’янську влучив у авто: є поранені

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 09:10 ранку 19 липня в місті Куп’янськ російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю.

Унаслідок атаки поранено трьох чоловіків віком 45, 59 і 73 років. Постраждалим надається медична допомога. Автівка зазнала пошкоджень.

Куп’янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російські війська атакували територію Харківської області різними видами озброєння. Пошкоджень зазнали будинки, інфраструктура та залізниця. Обійшлося без жертв.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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