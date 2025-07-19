19.07.2025 14:00 Рита Парфенова

Окупанти 8 разів штурмували позиції ОТУ «Харків»: ЗСУ відбили атаки та завдали втрат

Протягом 18 липня ворог здійснив понад 500 обстрілів на Харківському напрямку, застосував ракети, авіацію та дрони-камікадзе. Втрати окупантів – 74 особи та понад 100 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна ситуація в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, але контрольованою. Протягом минулої доби противник вісім разів намагався прорвати оборону українських військ.

Російські війська завдали одного ракетного та чотирьох авіаційних ударів із використанням 39 некерованих авіаційних ракет (НАР), а також здійснили 521 обстріл позицій ЗСУ, з яких 104 — атаки дронами-камікадзе.

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати особовий склад та техніку ворога. За добу російські війська втратили 74 солдати, з них 22 — безповоротно. Знищено або пошкоджено 117 одиниць техніки, зокрема:

1 артилерійську систему;

10 автомобілів;

95 безпілотників;

1 протитанковий засіб;

1 засіб радіоелектронної боротьби;

9 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, було знищено 94 укриття для особового складу та 3 стартові позиції запуску БпЛА.

Українські військові утримують позиції та продовжують виконання завдань із відсічі збройної агресії росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби окупанти здійснили десять атак.