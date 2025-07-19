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19.07.2025  12:51   Рита Парфенова

На Харківщині загасили лісову пожежу на 12 гектарах (фото)

У Студенецькому лісництві Ізюмського району рятувальники повністю ліквідували пожежу, що охопила 12 гектарів лісової підстилки.

у лісництві на Ізюмщині ліквідували пожежу на 12 га

Пожежу в лісі поблизу села Кримки на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області повністю ліквідували 19 липня о 11:50. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За даними ДСНС, займання сталося вранці 18 липня – горіла лісова підстилка на площі 12 гектарів.

у лісництві на Ізюмщині ліквідували пожежу на 12 га

У піковий період до ліквідації пожежі було залучено 41 рятувальника та 14 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також працювали пожежний модуль, 5 одиниць техніки лісового господарства та 10 працівників лісгоспу.

у лісництві на Ізюмщині ліквідували пожежу на 12 га

Крім того, на місці займання працюють сапери ДСНС, які перевіряють територію, зокрема проїзди та протипожежні розриви, аби забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.

у лісництві на Ізюмщині ліквідували пожежу на 12 га

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби в  Богодухівському, Куп’янському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області вогнеборці загасили дев’ять пожеж, спричинених ворожими ударами.

у лісництві на Ізюмщині ліквідували пожежу на 12 га

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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