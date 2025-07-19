На Харківщині загасили лісову пожежу на 12 гектарах (фото)

У Студенецькому лісництві Ізюмського району рятувальники повністю ліквідували пожежу, що охопила 12 гектарів лісової підстилки.
Пожежу в лісі поблизу села Кримки на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області повністю ліквідували 19 липня о 11:50. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За даними ДСНС, займання сталося вранці 18 липня – горіла лісова підстилка на площі 12 гектарів.
У піковий період до ліквідації пожежі було залучено 41 рятувальника та 14 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також працювали пожежний модуль, 5 одиниць техніки лісового господарства та 10 працівників лісгоспу.
Крім того, на місці займання працюють сапери ДСНС, які перевіряють територію, зокрема проїзди та протипожежні розриви, аби забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби в Богодухівському, Куп’янському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області вогнеборці загасили дев’ять пожеж, спричинених ворожими ударами.
Комментариев: 0
Прагнення до самореалізації та визнання буде сильним, люди намагатимуться досягти успіху будь-якою ціною. Хороший час для пошуку підтримки впливових людей чи нових можливостей.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
влажность:
давление:
ветер: