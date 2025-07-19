19.07.2025 11:54 Рита Парфенова

На Дергачівщині охоронця викрили у крадіжці 51 метра телекомунікаційного кабелю

56-річний мешканець Дергачівської громади, який працює охоронцем, викрав майно телекомунікаційної компанії. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські Дергачівщини викрили 56-річного місцевого мешканця у крадіжці телекомунікаційного кабелю. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції звернувся представник телекомунікаційного товариства із заявою про зникнення проводів, що належать підприємству. У ході досудового розслідування з'ясувалося, що зловмисник викрав кабель завдовжки 51 метр, завдавши акціонерному товариству матеріальних збитків.

З’ясувалося, що підозрюваний працює охоронцем на іншому підприємстві. Викрадене майно поліцейські вилучили.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану або в особливо великому розмірі).

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка за крадіжку кабелю вартістю 10 тисяч гривень.