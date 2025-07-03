    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка за крадіжку кабелю вартістю 10 тисяч гривень
03.07.2025  14:28   Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка за крадіжку кабелю вартістю 10 тисяч гривень

Поліцейські оперативно викрили 34-річного чоловіка, який викрав частину кабелю Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Правоохоронці Харкова викрили 34-річного чоловіка, який викрав кабель Державного підприємства обслуговування повітряного руху України на суму 10 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера Державного підприємства обслуговування повітряного руху України про зникнення частини кабелю на одній із вулиць міста.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події та невдовзі зупинила підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину. Чоловік, раніше неодноразово судимий, мав при собі викрадений кабель.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, що карається до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що раніше судимі мешканці Харкова проникли до недобудови та викрали 10 метрів кабелю загальною вартістю 10 тисяч гривень.
Тэги:  крадіжка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка, який викрав мотоцикл з парковки торговельного центру 23.06 Надзвичайні події Харків’янин вкрав півтонни труб із теплотраси КП «Харківські теплові мережі» 19.06 Надзвичайні події Двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 