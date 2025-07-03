03.07.2025 14:28 Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка за крадіжку кабелю вартістю 10 тисяч гривень

Поліцейські оперативно викрили 34-річного чоловіка, який викрав частину кабелю Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера Державного підприємства обслуговування повітряного руху України про зникнення частини кабелю на одній із вулиць міста.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події та невдовзі зупинила підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину. Чоловік, раніше неодноразово судимий, мав при собі викрадений кабель.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, що карається до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що раніше судимі мешканці Харкова проникли до недобудови та викрали 10 метрів кабелю загальною вартістю 10 тисяч гривень.