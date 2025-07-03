03.07.2025 15:00 Рита Парфенова

Колишню правоохоронку судитимуть за співпрацю з окупантами на Харківщині

42-річна мешканка Куп’янського району працювала у фейковій «податковій службі» під час тимчасової окупації, а після звільнення регіону намагалася переховуватися в Харкові.

Служба безпеки України затримала жінку, яка під час тимчасової окупації частини Харківської області добровільно пішла на службу до окупаційної адміністрації. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 42-річна мешканка села Ківшарівка раніше працювала в органах внутрішніх справ. Після захоплення Куп’янська вона влаштувалася до так званої «Налоговой службы Харьковской области», створеної агресором.

Підозрювана обіймала посаду «головного спеціаліста відділу кадрів і безпеки». У її обов’язки входило працевлаштування співробітників, оформлення внутрішньої документації та ознайомлення персоналу з розпорядженнями окупаційної структури.

З моменту деокупації регіону восени 2022 року жінка переїхала до Харкова, де намагалася уникнути відповідальності. Проте співробітники СБУ виявили її місцеперебування та затримали.

На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні заходи проводилися співробітниками СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборанта з Ізюмського району засудили до 7 років ув’язнення за роботу в окупаційній адміністрації.