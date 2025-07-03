Харків'янин ґвалтував падчерку: суд виніс вирок

У 2019 році фігурант, зґвалтував падчерку, якій на той момент було лише 12 років. Дії сексуального характеру зловмисник продовжив вчиняти систематично.
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Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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