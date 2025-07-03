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03.07.2025  15:20   Віталій Хіневич

Харків'янин ґвалтував падчерку: суд виніс вирок

У 2019 році фігурант, зґвалтував падчерку, якій на той момент було лише 12 років. Дії сексуального характеру зловмисник продовжив вчиняти систематично.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Крім того, 42-річний вітчим застосовував до дівчини психологічний тиск та погрожував розправою: періодично він клав біля себе ніж.
 
Зловмисник вину не визнав, однак жодних пояснень щодо обставин кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується, давати не захотів.
 
Не зважаючи на це, винуватість фігуранта підтверджується зібраними в ході досудового слідства та дослідженими безпосередньо судом доказами.
 
Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Відповідно до рішення суду відомості відносно фігуранта буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка за крадіжку кабелю вартістю 10 тисяч гривень.
 
Тэги:  події, харків
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